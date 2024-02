Ulica Szara pełna dziur zalanych deszczówką. ZDMiKP uspokaja - nie zapominamy o ulicach gruntowych!

Nie tak dawno otrzymaliśmy maila z prośbą o interwencję ws. ulicy Szarej na bydgoskich Wyżynach. Jak widać na przesłanych zdjęciach, mieszkańcy nie mają tam ostatnio łatwego życia.

- Od paru lat wraz z mieszkańcami staramy się poprawić stan ulicy poprzez monity w licznych urzędach. Własnymi siłami i środkami również staraliśmy się doprowadzić ulicę do normalności. Nie da się jednak, bo do tego potrzebny jest ciężki sprzęt budowlany – pisze pan Karol. - Nadmieniam fakt,że przy ulicy znajduje się przychodnia, do której chodzi bardzo dużo osób starszych oraz rodziców z małymi dziećmi. Do tego jest bardzo duży ruch samochodów. Czy wasza redakcja jest w stanie pomóc w tej sprawie?