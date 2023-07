Bydgoszczanie czekają na otwarcie Hali Targowej. Punkty gastronomiczne w gotowości Jarosław Więcławski

Dużo wiadomo o punktach gastronomicznych, ale niewiele o pozostałych konceptach. Z ostatnich informacji na profilu wynika, że planowana jest strefa rozrywki, z automatami do gier i możliwością wygrania nagród, a także strefa sportowa, w której będzie można zmierzyć się w różnych dyscyplinach. Szczegółów nie ujawniono. Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (15 zdjęć)

Przed wakacjami się nie udało, ale kilka czynników wskazuje na to, że niebawem może dojść do wyczekiwanego od dawna otwarcia Hali Targowej w Bydgoszczy. Operator niedawno informował, że brakuje mu trzech pozwoleń, aby móc wpuścić do środka klientów. Przynajmniej jedno z nich zostało już wydane.