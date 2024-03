Bydgoszcz jako zielone miasto - ostatni punkt w kampanii przedwyborczej Łukasza Schreibera

Zielony budżet obywatelski

Zaznaczył, że chce stworzyć "zielony budżet obywatelski" wzorem Katowic, co jest rodzajem budżetu partycypacyjnego. - Chcemy, żeby to mieszkańcy decydowali, gdzie na ich terenach mogą takie punkty powstawać - zapowiedział Schreiber. - Trzy miliony złotych minimum chcielibyśmy na ten cel przeznaczyć. To jest realny plan, który przyczyni się, że na naszych osiedlach tej zieleni będzie więcej. Z tym jest związany punkt "pięć minut spaceru do zieleni" dla bydgoszczanina. Chcemy stworzyć takie obiekty i rewitalizować w ten sposób przestrzeń zdegradowanych często miejsc, aby sprawić, żeby mogły ożyć i być dodatkową atrakcją.