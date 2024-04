Bydgoskie uczennice realizują projekt "Księgozbiór". Są tu cenne wskazówki dla maturzystów

- Wszystkie jesteśmy uczennicami klas III , ja i Nina uczymy się w Plastyku w klasie o profilu publikacje multimedialne. Olivia natomiast uczęszcza do Handlówki do klasy, która kształci w zawodzie technik realizacji nagrań - mówi Hanna Kwas.

Połączyła je pasja do czytelnictwa. Tak powstał projekt "Księgozbiór"

Ciekawe podcasty z ekspertem wsparciem dla maturzystów

Pod wrażeniem projektu dziewczyn jest Joanna Kościerzyńska, wicedyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, nauczycielka języka polskiego i zarazem egzaminatorka maturalna, która jako ekspert uczestniczyła w nagrywaniu podcastów.

- Projekt Hanny, Niny i Olivii to spełnienie nauczycielskich marzeń. Dziewczyny wymyśliły formułę, zaproponowały współpracę, zajęły się całą stroną techniczną - mówi Joanna Kościerzyńska. - Czułam się znakomicie jako ich gość i jednocześnie ekspert. Jak wyszło? Ocenią to odbiorcy. Źródłem pomysłu było stwierdzenie - czytamy własne lektury i chcemy to wykorzystać w szkole. Uczennice zaproponowały więc listę własnych powieści.

Joanna Kościerzyńska przyznaje, że dla niej jako nauczyciela było to bardzo ciekawe doświadczenie.

- Ich wybory literatury popularnej okazały się dla mnie zaskakujące - mówi polonistka. - Dzięki temu jednak poznałam ich gusta. Rozmawiając o tych książkach miałam też okazję zwrócić im uwagę na pewne istotne zagadnienia tak, by ich własne doświadczenia czytelnicze były nieco dojrzalsze i by bardziej świadomie uczniowie wybierali to, co proponuje współczesna kultura masowa. Mówimy o tym w podcaście 0.