Bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe stawiają na fotowoltaikę. Część instalacji już działa, inne są planowane

– W wysokich budynkach odbiornikiem wyprodukowanej energii elektrycznej są silniki, które napędzają windy osobowe . Panele zainstalowaliśmy też, na prośbę mieszkańców, na zasadzie pewnego eksperymentu na jednym niskim budynku, bez dźwigu. W tym przypadku efekty nie są aż tak przekonywujące z dnia na dzień. Wykorzystujemy energię do oświetlenia wejść do klatek schodowych. Myślimy nad tym, jak to rozszerzyć – tłumaczy prezes zarządu BSM.

– W obecnym stanie prawnym warto w pełni wykorzystać wyprodukowaną energię. W przypadku wysokich budynków nie ma z tym problemu. Na razie mamy nadwyżki, ale gdy przyjdzie czas jesienno-zimowy, efektywność pracy baterii będzie większa. System rozliczenia, według, którego w przypadku nadwyżek w rozliczeniu rocznym otrzymamy za nie 20% ceny, to czynnik mobilizujący do tego, by wykorzystywać całą zgromadzoną energię – mówi Tadeusz Stańczak.

Nie tylko BSM

Na fotowoltaikę w Bydgoszczy już wcześniej postawiła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”. W ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w 2021 roku na 36 budynkach zamontowano 56 instalacji fotowoltaicznych . Panele pojawiły się m.in. na ul. Ku Wiatrakom, Nowowiejskiego, Powstańców Wielkopolskich i Jagiellońskiej. Łącznie do początku 2023 roku instalacje wyprodukowały ok. 840 MWh.

Od 1 lutego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie do fotowoltaiki w wysokości do 50 proc. wartości instalacji. Do realizacji inwestycji przymierza się Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa. – Na podstawie analizy wytypowaliśmy budynki, które są bardzo energochłonne – mają wentylację i garaże wielostanowiskowe. To sześć bloków przy ul. Gołębiej, Rogali, Zaświat i Powstańców Warszawy. Będziemy realizować inwestycję po uzyskaniu dofinansowania – mówi nam Barbara Bernasińska, prezes zarządu PSM.

– Jeżeli program nadal będzie aktualny, w przyszłości będziemy starać się o montaż paneli na innych blokach. To musi być ekonomicznie uzasadnione. Dzięki środkom, jakie możemy obecnie otrzymać, czas zwrotu inwestycji jest dużo krótszy i to się opłaca. W przypadku starszych bloków, budowanych w starej technologii, nie widzimy możliwości takiej inwestycji, bo to nieopłacalne – stwierdza.