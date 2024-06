Bydgoski Rower Aglomeracyjny coraz popularniejszy. Niektórzy jednak narzekają

Statystyki wypadają imponująco, ale wśród użytkowników nie brakuje negatywnych opinii. Zastrzeżenia dotyczą głównie stanu technicznego jednośladów oraz kłopotów z wypięciem lub wpięciem do stacji.

- W tym roku rowery BRA generalnie nadają się do remontu. Niektóre są tak zepsute, że nawet nie ma sensu wsiadać, a inne psują się podczas jazdy (siodło wpada do tulejki, spada łańcuch itp). Wszystkie, z których korzystałam są napompowane do granic możliwości, więc jazda nimi wymaga ogromnej uwagi, ponieważ kierownica trzęsie się do tego stopnia, że wypada z rąk – czytamy w mailu nadesłanym przez Czytelniczkę.

- Duży problem jest też ze stacjami/zamkami, w których te rowery są przypinane. Problem, który regularnie mnie spotyka, to brak możliwości wyjęcia roweru albo niemożność zwrócenia go – dodaje pan Paweł. - Przy wypożyczaniu ciągnę, szarpię za rower, a on nie wychodzi ze stacji, ale.... wypożyczenie się rozpoczyna. Aplikacja podaje mi, że wypożyczyłem rower, chociaż nie mogę nim pojechać. Z kolei przy próbie oddawania jest często tak, że wpinam rower do stacji, ale ona go nie „łapie”, nie blokuje się. Trzeba wtedy próbować w kolejnych zamkach aż do skutku. Ewentualnie oddawać za pomocą linki zabezpieczającej, ale to też nie zawsze działa. Inny przypadek to taki (jest właściwie w 9 na 10 jazd), że rower wpiął się w zamek, jest w nim zablokowany, więc teoretycznie zwrócony, ale czas wypożyczenia cały czas leci. Wtedy trzeba dzwonić na infolinię i prosić konsultanta, żeby zamknął wypożyczenie.