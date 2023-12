Bydgoska Handlówka hucznie powitała swoją uczennicę Zuzannę Klett, trzykrotną mistrzynię świata [zdjęcia]

Niedawno 16-letnia Zuzanna, uczennica klasy II Rb (kształci w zawodzie technik reklamy), odniosła wielki sportowy sukces. W Australii podczas mistrzostw świata w speedrowerze indywidualnie aż trzy razy stanęła na najwyższym stopniu podium. Złote medale wywalczyła w kategorii kobiet do lat 16, kat. kobiet do lat 19 i kat. open kobiet.

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja bydgoskiej Handlówki są pod wrażeniem osiągnięć swojej koleżanki i uczennicy. Stąd postanowili sprawić Zuzannie Klett miłą niespodziankę . W poniedziałek (18 grudnia) o godz. 8, gdy utytułowana nastolatka po miesięcznej nieobecności wróciła do szkoły, powitali ją po mistrzowsku .

Szpaler, tort i prezenty na powitanie mistrzyni

- Uczniowie już przy wejściu do szkoły zrobili szpaler i nagrodzili swoją koleżankę gromniki brawami. Przygotowali też powitalne transparenty - mówi Alina Mazur, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy. - W ten sposób chcieliśmy pokazać Zuzannie, że doceniamy jej wysiłek włożony w treningi i sukces odniesiony na arenie międzynarodowej. Jesteśmy dumni, że mamy w szkole potrójną indywidualną mistrzynię świata.

Gratulacji nie było końca. Zuzanna otrzymała też kosz ze słodyczami ufundowany przez Radę Rodziców, a koleżanki z klasy przygotowały specjalnie na tę okazję babeczki w kolorze fioletowym. To kolor roweru i kasku mistrzyni świata. Klasa dla swojej koleżanki upiekła także tort. Prezent dla uczennicy ufundowała również Alina Mazur, dyrektor ZSH. Do rąk Zuzanny trafił miś-pomagacz o imieniu Marta. To maskotka znana z tegorocznej akcji "Podaruj misia".