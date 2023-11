Czesia z Klanu - tak teraz wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Anna Powierza

Anna Powierza swoją największą popularność miała w latach 90., kiedy to dosłownie dorastała na oczach widzów. Młodziutka dziewczyna zamieniła się w piękną kobietę, co nie uszło uwadze ówczesnych wydawców czasopism dla panów. Panią Annę nie tylko podziwialiśmy za kunszt aktorski w telewizyjnych serialach i filmach fabularnych, ale jej walory cielesne można było obejrzeć między innymi na zdjęciach do rozbieranych sesji takich magazynów, jak Playboy czy CKM. Nie każdy pamięta, ale serialowa Czesia z Klanu olśniewała urodą z okładek tychże czasopism - zdjęcia z sesji znajdziecie także w galerii artykułuPanią Annę telewidzowie doskonale pamiętają z kultowego polskiego serialu pt. "Klan". Pani Anna wcielała się tam w niezwykle popularną i lubianą Czesię. Trudno uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Dziś serialowa Czesia ma 45 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 25 lat! Więcej zdjęć ►►►

