Blok i parking w Fordonie niedostępne dla osób niepełnosprawnych - skarży się mieszkaniec Paweł Kaniak

- Mam niepełnosprawnych rodziców, mamę po amputacji nogi i tatę w bardzo złej formie fizycznej. Mają ponad 80 lat. Każdy dodatkowy krok czy stopień to dla nich ogromny wysiłek. Niestety nie mogę zaprosić ich do mojego mieszkania, bo przedłuża się wymiana windy w bloku - napisał do nas lokator bloku należącego do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. - Kiedy to się wreszcie skończy? - denerwuje się mężczyzna, który zwrócił również uwagę na problemy z dojściem do jednego z pobliskich parkingów. - Parking też jest trudno dostępny dla osób mających problem z poruszaniem się.