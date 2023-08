Akcja PCK w Bydgoszczy. Wyprawki szkolne trafiły do dzieci z potrzebujących rodzin [zdjęcia]

Przekazanie wyprawek miało miejsce na dziedzińcu PCK przy ul. Warmińskiego. Jak co roku, na to radosne spotkanie zaprosił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, który już po raz 22. włączył się w ogólnopolską akcję "Wyprawka dla żaka".

Ergonomiczne plecaki wypełnione po brzegi przyborami szkolnymi

Pożegnali wakacje w hawajskim stylu. Było dużo dobrej zabawy

Zbiórkę darów do wyprawek szkolnych Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK rozpoczął 25 lipca br. Do końca sierpnia zbierano je np. w sklepie Pelikan przy ul. Gdańskiej 12.

- W zbiórkę włączyły się też bydgoskie markety Netto, Eurospar i Auchan - mówi Maria Kapuścińska. - Stały w nich kosze oklejone logo PCK, do których klienci sklepów mogli wkładać przybory szkolne czy zeszyty. W Auchan przy ul. Rejewskiego udało się nawet zapełnić cały kosz, co bardzo nas ucieszyło. Tu zbiórka nadal trwa. Od 7 do 9 września będą tam też wolontariusze PCK z puszkami.