126-letni holownik "Certa" płynie do Bydgoszczy. Ma się stać atrakcją miasta

Transportu podjęła się ekipa z Wrocławia. Dawny bydgoski holownik - przebudowany na stateczek turystyczny - dopłynął do Czarnkowa. Teraz kłopot to remontowana śluza w Nakle nad Notecią.

Kłopoty z dotarciem holownika do Bydgoszczy minęły - statek dotarł z Niemiec o własnych siłach. Początkowe problemy wynikały z tego, że nie można go było z mariny w Niemczech ściągnąć transportem kołowym. Brzeg mariny jest zbyt grząski, żeby podjechał tam dźwig. Jednostki nie można też przygotować do transportu lądem, bo prace byłyby hałaśliwe. - W miejscu zacumowania holownika jest strefa ciszy - mówi Adam Gajewski.

W Bydgoszczy historyczna jednostka trafi do firmy przy ul. Spornej, gdzie przejdzie wstępną konserwację. Co dalej? Rada Miasta Bydgoszczy przyznała środki finansowe tylko na zakup i transport "Certy". Zakup kosztował 24 tys. zł. - Liczymy na to, że nieco wspomoże nas Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który ma jakieś środki - mówi Adam Gajewski. - Poza tym podczas jednego ze spotkań prof. Dariusz Markowski, szef Rady ds. Estetyki, zobowiązał się, że wystąpi do ministerstwa kultury o uznanie "Certy" za zabytek, co otwierałoby furtkę do pozyskania środków tak, jak remontuje się inne zabytki. Oczywiście zamierzamy przywrócić jednostce także wszelkie certyfikaty.

W tej chwili "Certa" jest już przemianowana na swoja dawna nazwę, ma też pozwolenia do żeglugi. W przyszłości ma stanąć obok "Barki Lemara".