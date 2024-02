Zygmunt Chajzer pokazuje "klatę" teraz i na zdjęciu sprzed 50 lat. Zobacz, jak wyglądał

► To może Cię zainteresować: Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu .

Teczka osobowa Zygmunta Chajzera

Zygmut Chajzer jest polskim dziennikarzem, prezenterem radiowym i telewizyjnym. Jego charakterystyczny głos znamy m.in. z takich audycji, jak "Lato z radiem" czy "Cztery pory roku". W latach 1997–2000 Zygmunt Chajzer pracował w telewizji Polsat jako prowadzący teleturniej "Idź na całość", za który odebrał Telekamery "Tele Tygodnia" w kategoriach: "Rozrywka" (1998) oraz "Teleturnieje i gry" (1999). W 2000 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W latach 2013–2015 pracował w Radiu Złote Przeboje, a od 2015 roku można go słuchać na antenie Radia Pogoda. W 2018 roku wystąpił w programie "Azja Express", w którym uczestniczył ze swoim synem, Filipem. Widzowie znają go również z reklam telewizyjnych. Występował w reklamach: Telezakupów Mango, proszków do prania Vizir, operatora komórkowego Play, napojów Pepsi i Telezakupów TV Okazje. W 2019 roku wypuścił na rynek własny proszek do prania Mr. Ziggi.