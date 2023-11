Zuza z serialu Lokatorzy. Od emisji serialu minęło ponad 20 lat - tak teraz wygląda Olga Borys OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Olga Borys to urodzona 1 stycznia 1974 roku polska aktorka, której popularność przyniosła rola Zuzi Śnieżanki. W tej roli występowała przez 5 lat - od 1999 do 2004 roku. Zobaczcie, jak zmieniła się Olga Borys od tego czasu. To już ponad 20 lat od premiery "Lokatorów".