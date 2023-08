Tak wygląda Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka. Przeszła niesamowitą metamorfozę

- Robiłam stymulatory tkankowe. Sofwave’a (to nieinwazyjny lifting skóry i wygładzanie zmarszczek przyp. red.) miałam dwa tygodnie temu. Przeszłam lifting twarzy i operację nosa. A jeszcze coś przede mną – mówiła o zabiegach Danuta Martyniuk, gdy gościła w "Pytaniu na śniadanie" w programie TVN. Na tych zabiegach jednak się nie skończy...

- Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne - opowiadała Danuta Martyniuk w rozmowie z portalem "Świat Gwiazd".