Magdalena Mazur - tak wygląda dziś prowadząca program "Różowa landrynka", gwiazda seriali i filmu "Chłopaki nie płaczą"

Jej kariera rozpoczęła sie w latach 90. XX wieku

Magdalena Mazur realizuje się jako aktorka. Wcześniej występowała w telewizji. U schyłku XX wieku prowadziła erotyczny program "Różowa landrynka" w Polsacie i występowała w reklamach sieci telefonii komórkowej Simplus, piwa EB, podpasek Always oraz środka na ból gardła Cholinex.

Popularność i rozpoznawalność zdobyła, grając w serialach

W 2003 roku trafiła do obsady serialu komediowego "Daleko od noszy" (i jego kontynuacjach), w którym grała pielęgniarkę Magdę od 2003 do 2017 r. Ponadto w latach 2009–2010 wcielała się w postać lesbijki Kai w serialu Polsatu "Pierwsza miłość". W 2010 została prowadzącą polskiej wersji programu "Szał ciał", emitowanego w MTV Polska. Od 2021 roku należy do kabaretu PanDemon. Wystąpiła również w filmach fabularnych: w roli Weroniki, partnerki Jarosława Psikuty w komedii „Chłopaki nie płaczą”. oraz zagrała blondynę Maxa w „Poranku kojota”.