Znamy wszystkich kandydatów PiS do sejmu i senatu. Jest niespodzianka

Paweł Szrot to prawnik, który od dwóch lat jest szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. To on ma być „lokomotywą” wyborczą okręgu nr 4 (obejmuje obszar miasta Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego; wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym).

- To jest region specyficzny. Jest rozwinięty rolniczo, ale i przemysłowo. Niektóre firmy, jak bydgoska Pesa, radzą sobie doskonale; innym należy się wsparcie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości znacznie obniżył bezrobocie, ale w niektórych powiatach nadal przekracza ono dziesięć procent. To oznacza, że wiele pracy przed nami. Musimy wspierać rolników i przedsiębiorców. Takie plany przedstawię mieszkańcom – mówił Paweł Szrot podczas sobotniej konferencji prasowej w Bydgoszczy.