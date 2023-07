Znamy datę otwarcia Hali Targowej w Bydgoszczy. Wiemy, jakie lokale czekają na klientów

– Mamy to! Chwila, na którą wszyscy czekaliście, już oficjalnie ogłoszona. Data otwarcia Naszej Hali Targowej to 4 sierpnia 2023 – poinformowano w mediach społecznościowych. Kilka dni temu zapowiedziano, że data zostanie ujawniona 25 lipca we wtorek, ale zamiast tego na profilu zaproponowano klientom łamigłówkę. Opublikowano grafikę, na której trzeba było odnaleźć wszystkie koguty, aby zgadnąć, ile dni pozostało do otwarcia.

Zabawa, w której przewidziano nagrodę w postaci vouchera do wykorzystania w HT, cieszyła się sporym zainteresowaniem na Instagramie, ale na Facebooku nie zabrakło licznych głosów krytyki. – Gdybyście połowę energii zamiast w kiepski marketing włożyli w przygotowanie otwarcia, to byśmy już pewnie od maja mogli się cieszyć nowa halą – napisała pani Julia.