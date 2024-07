Zmiany proboszczów, nieudana budowa kościoła. Czy parafia Jana Pawła II w bydgoskim Fordonie będzie zlikwidowana?

- Pierwsze ciemne chmury nad parafią zaczęły zbierać się podczas urzędowania kolejnego proboszcza - Macieja Tyckuna, obecnie przeniesionego do Krostkowa - alarmuje nasz Czytelnik. - Poinformował parafian iż budynek, w którym funkcjonuje parafia de facto do niej nie należy i parafia powinna go wykupić od miasta.

- Żaden z wymienionych proboszczów nie kontynuował budowlanych. W opublikowanych zmianach personalnych przeczytać można iż biskup przenosi ks. Reszela do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, ale niestety nie mianował żadnego jego następcy. Czy to oznacza że kuria bydgoska rezygnuje z tej parafii? Że parafia Jana Pawła II przestanie istnieć? Co z ludźmi należącymi do parafii którzy przez lata ofiarowywali wiele serca i pracy w przygotowanie parafii a co najważniejsze składali często niemałe ofiary pieniężne na budowę kościoła? Gdzie są te środki? Co dalej stanie się z budynkiem i działką w intratnej lokalizacji? Bydgoska parafia może być jedyną w kraju, ojczyźnie Jana Pawła II, która zostanie zlikwidowana jeszcze przed zbudowaniem i to w atmosferze zawodu.