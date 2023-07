Zmarł prof. Sylwester Matczak, ceniony były wieloletni dyrygent Chóru Akademickiego WSP w Bydgoszczy

Współpracował także z Capellą Bydgostiensis

W tym okresie przygotował 26 wielkich form wokalno-instrumentalnych do wykonań z orkiestrami na kilkudziesięciu koncertach. Z czasem działalność artystyczna, zarówno Chóru Akademickiego, jak i sam prof. Sylwester Matczak, zyskali rozgłos w kraju i za granicą. Niektóre utwory, z racji ich znakomitego przygotowania, włączano ponownie do repertuaru koncertowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Za każdym razem kierując zlecenie przygotowania dzieła przez Chór Akademicki pod kierunkiem prof. Sylwestra Matczaka i jego współpracowników. Działalność Chóru Akademickiego dla Filharmonii Pomorskiej, to poza wspólnymi koncertami z Orkiestrą Symfoniczną, także współpraca z Capellą Bydgostiensis, którą 8-krotnie prowadził prof. Sylwester Matczak, wykonując Mszę Koronacyjną i Requiem, W. A. Mozarta.