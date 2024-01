Zakończyły się prace przy budowie sceny widowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 na Szwederowie Wojciech Mąka

Przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego w Bydgoszczy zakończyła się budowa nietypowej sceny. To nowa część budynku. Przylega do sali gimnastycznej, która po renowacji została dostosowana do wydarzeń rekreacyjno-sportowych. Projekt jest wyjątkowy, bo widownia może znajdować się w środku budynku i na zewnątrz.