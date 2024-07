Wyższe emerytury w 2025 roku - tyle mogą zyskać emeryci. Zobacz wyliczenia świadczeń oraz 13 i 14 emerytury [2.07.2024 r.]

Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku

Rząd zaproponował, by waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku była najniższa, jaka dopuszczają przepisy. Oznacza to, że emerytury i renty miałyby wzrosnąć o inflację plus 20 proc. realnego wzrostu płac, co daje łącznie 6,78 proc. podwyżki. Taka waloryzacja sprawi, że minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1 tys. 780 zł i 96 gr do 1 tys. 901 zł i 71 gr brutto, co przełoży się na niecałe 110 zł podwyżki miesięcznie.

Chociaż wyższe emerytury oznaczają większy wzrost kwoty wypłacanej seniorom, to eksperci zwracają uwagę, że w kontekście rosnących cen i inflacji, realna wartość takiej podwyżki może okazać się niewystarczająca. W porównaniu z waloryzacją z poprzednich lat, propozycja rządu na 2025 rok jest najniższa od kilku lat, co budzi niezadowolenie wśród emerytów i związkowców.