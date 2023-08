Wyjątkowy mural ozdobił ścianę budynku Botanika UKW przy ul. Niemcewicza [zdjęcia]

- Ten kamienny tunel, choć był przebudowany, przetrwał do dziś - informuje dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni. - Jest jak brama zapraszająca mieszkańców do odwiedzenia Ogrodu, a ponieważ zależało nam, aby na muralu znalazł się element architektoniczny Ogrodu, albo kojarzony z Ogrodem, więc wybór padł na to zdjęcie. Ponadto na muralu w sąsiedztwie znajdują się kwitnące na żółto liliowce, których kolekcję mamy w Ogrodzie. Z kolei po prawej stronie jest gałązka magnolii pośredniej - to symbol Botanika umieszczony zresztą w logo Ogrodu. Dziś wiemy też, że pani uwieczniona na fotografii to Łucja Gruchała, babcia Mariusza Gruchały.