Pszczeli świat już gotowy - zobacz, jak prezentuje się nowy plac zabaw nad Kanałem Bydgoskim [zdjęcia]

Dlaczego "Pszczeli świat"?

- Zainspirowały mnie ule na dachu Wyższej Szkoły Gospodarki - mówi Jan Dopierała. - W pierwotnej wersji projekt był genialny. Planowaliśmy więcej urządzeń do zabawy dla dzieci, także część edukacyjna i sfera relaksu miały być rozbudowane, ale z uwagi na koszty trzeba było z pewnych rzeczy zrezygnować. Projekt zakładał też utworzenie łąki kwietnej. Do tych pomysłów, oczywiście, będziemy wracać, jak już plac powstanie i starać się o kolejne środki, by go jeszcze doposażyć.