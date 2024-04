Wycieczka po bydgoskim Łęgnowie. Tajemnicze "osiedle awaryjne" i nie tylko - zobacz zdjęcia

Uczestnicy spaceru dowiedzieli się co nieco o będącym tajemnicą dla wielu mieszkańców tzw. "osiedlu awaryjnym”. Zobaczyli tam obiekty związane z II wojną światową, kiedy na tym terenie funkcjonowała jedna z największych fabryk zbrojeniowych III Rzeszy D.A.G. Fabrik Bromberg.

"Osiedle awaryjne", nieco schowane na uboczu miasta, było zbudowane w czasie II wojny światowej dla kadry zakładów amunicyjnych Dynamit A.G. Fabrik Bromberg. Pozostało na nim wiele śladów tamtych czasów.

Osiedle zaczęto budować razem z kompleksem fabrycznym już w 1939 roku, a więc zaraz po zajęciu Bydgoszczy. Dla taniej siły roboczej, czyli robotników przymusowych i jeńców jeńców wojennych, okupanci postawili m. in. na terenie Łęgnowa ponad 100 murowanych i drewnianych baraków. W pobliżu osiedla baraków i bramy prowadzącej do fabryki zamieszkały także osoby pełniące kierownicze stanowiska w zakładach. To właśnie dla nich w 1940 roku rozpoczęto budowę kompleksu domków, które dzisiaj stoją w centrum Łęgnowa.