Wybory do Rady Miasta Bydgoszczy. Tak głosowali mieszkańcy poszczególnych osiedli

Wybory samorządowe do Rady Miasta Bydgoszczy wygrała Koalicja Obywatelska (radni KO i Lewicy) - 15 mandatów. Bydgoska Prawica Łukasza Schreibera zdobyła 10 mandatów, a Trzecia Droga 3.

Najwięcej na Elżbietę Rusielewicz, najmniej na Katarzynę Siembidę

Najwięcej głosów ze wszystkich osób startujących w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy zdobyła Elżbieta Rusielewicz z Koalicji Obywatelskiej - 5 369. Na Monikę Matowską (KO) zagłosowało 4 739 wyborców, na Mateusza Zwolaka (KO) 4 454. Najmniejszy wynik, jaki wystarczył do objęcia mandatu radnego to 613 głosów oddanych na Katarzyne Siembidę z Bydgoskiej Prawicy. 925 głosów zdobył Maciej Świątkowski, a 989 Janusz Czwojda (obaj KO), którzy też zasiądą w Radzie Miasta Bydgoszczy.