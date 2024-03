Wybory 2024. Fordon ma być lepiej skomunikowany i z bogatą ofertą dla mieszkańców

KKW Trzecia Droga oraz Bydgoska Prawica zaprezentowały swoje strategie dla Fordonu. W piątek, 15 marca w konferencjach prasowych uczestniczyły osoby kandydujące do Rady Miasta, a także ubiegający się o prezydenturę w mieście Joanna Czerska-Thomas (Trzecia Droga) i Łukasz Schreiber (Bydgoska Prawica).

Plany Trzeciej Drogi

Jeśli chodzi o sprawy drogowe i komunikacyjne, to Trzecia Droga zamierza doprowadzić do przedłużenia ulicy Twardzickiego, przy Ciszewskiego aby odciążyć Fordońską oraz Pod Skarpą. Kandydaci tego ugrupowania obiecują też więcej linii autobusowych i zwiększenie częstotliwości przejazdów do Fordonu. Joanna Czerska-Thomas oraz kandydaci na radnych Trzeciej Drogi opowiadają się także za szybszą budową nowych Wiaduktów Warszawskich i węzła bezkolizyjnego Bydgoszcz-Wschód. Mówili też o połączeniu linii tramwajowej z planowaną stacją Bydgoszcz - Stary Fordon (inwestycją PKP PLK). Dla rowerzystów chcą połączenia fordońskich ścieżek rowerowych z trasami w gminach ościennych, np. ścieżką łączącą Fordon z Jarużynem. Z kolei rowerowa Wielka Pętla Fordonu miałaby być strategicznym projektem miejskim a nie zadaniem z BBO.