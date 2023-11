Wolontariusze "Dzięki Wam" wrócili z Ukrainy, zawieźli tam ponad tonę darów [zdjęcia]

W efekcie na Ukrainę pojechał bus po brzegi wypełniony darami. Wśród nich były, m.in., wózki inwalidzkie, kołdry, opatrunki medyczne, środki higieniczne, chusteczki nawilżane i witaminy.

- Cywile z terenów okupowanych przygotowują się do zimy. Dlatego poproszono nas również o odzież zimową np. kurtki, swetry, spodnie, skarpety - mówi Magdalena Wyrwas. - Zawieźliśmy też ubrania dla wojska. Do jednej z mam, która wychowuje 7 dzieci, trafiła nie tylko odzież, ale też leki, plecaki, zabawki i żywność z długim terminem ważności. Pomoc była celowana, wszystkie kartony dokładnie opisane, co bardzo ułatwiło przekaz darów tam na miejscu. W Winnicy na ich odbiór czekali wolontariusze z dwóch stowarzyszeń z Mikołajewa.