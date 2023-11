Trojaczki przyszły na świat w bydgoskim szpitalu Biziela. To trzej wspaniali chłopcy

Z gratulacjami dla rodziców pospieszył też prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel, kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela.

- Trojaczki rodzą się stosunkowo rzadko. W Polsce średnio to jeden na 6400 porodów, dlatego cieszymy się, że maluchy urodziły się właśnie w naszym szpitalu - mówi prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel, który przekazał rodzicom w prezencie body dla chłopców. - Jeszcze rzadziej przychodzą na świat czworaczki. To jeden na 512 tys. porodów, z kolei w przypadku bliźniąt to jeden na 80-100 porodów.