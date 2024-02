Wojna na Ukrainie zmieniła ich życie. W Bydgoszczy znaleźli bezpieczną przystań

- Nasza świetlica, która działa przy ul. Dworcowej 57, jeszcze nigdy nie miała tak dużego obłożenia, jak po wybuchu wojny na Ukrainie - mówi Liliia Zahnitko. - Oferujemy zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Przychodzi do nas też młodzież do 18. roku życia. Wcześniej mieliśmy 60 dzieci, teraz 150 osób. Potrzeby były tak duże, że musieliśmy pozyskać kolejny lokal na zajęcia. Użyczyło nam go Miasto Bydgoszcz. Mieści się po sąsiedzku przy ul. Dworcowej 54. Jest już po remoncie. Mamy tu obecnie zajęcia z rysunku i komputerowego projektowania graficznego.