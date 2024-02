Władze Bydgoszczy kolejny raz chcą sprzedać budynek dawnej szkoły w Fordonie. Za 2,5 mln zł Wojciech Mąka

Bydgoski ratusz czwarty raz podchodzi do sprzedaży działki i budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Fordonie. Cena za wiele się nie zmieniła - to wciąż ok. 2,5 mln zł. Zaniedbany budynek niszczeje od lat, mimo protestów społeczników z osiedla. Konsultacje społeczne wskazywały na inne przeznaczenie budynku.