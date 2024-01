Według badań 70 procent bydgoszczan jest zadowolonych z życia w mieście. Co nam się podoba, a na co narzekamy?

Ratusz optymistycznie podkreśla, że zadowolenie z poziomu życia w Bydgoszczy jest wyższe niż poprzednio. 70 proc. badanych wyraża satysfakcję z jakości życia w mieście – to poziom o ponad 10 punktów procentowych wyższy niż w poprzednich pomiarach. Jednocześnie badani coraz częściej spodziewają się poprawy jakości życia – to 41 procent. Bydgoszcz zdaniem mieszkańców zdecydowanie zyskuje na obecności w Unii Europejskiej - uważa tak 80 procent respondentów. Na tle codziennych aspektów życia w Bydgoszczy najlepsze oceny dotyczą wywozu śmieci (80 proc.), zieleni miejskiej (74 proc.), a także oferty kulturalnej (68 proc.) i sportowo-rekreacyjnej (64 proc.).

Miejskie programy prawie dobrze znane

Komunikacja – ponad 30 procent ocenia źle

Studzenie optymizmu

Dr Tomasz Marcysiak, socjolog Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz, mówi: - Wszystko zależy od przyjętej metodologii badań. Przeprowadzono je na grupie tysiąca osób, równie dobrze mogło by to być 2 tysiące albo 500. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego ludzie z Bydgoszczy wyjeżdżają? Nie jest to tajemnica... Dzieje się tak dlatego, ponieważ zarobki w Bydgoszczy są relatywnie niskie, a koszty życia wysokie.

- Ja bym nazwał tę ankietę nie badaniem satysfakcji, ale poczucia jakości życia, a to dwie różne sprawy - stwierdza dr Michał Cichoracki z Wyższej Szkoły Gospodarki. - Przy badaniu poczucia jakości życia dzieli się je teraz teraz na infrastrukturalne i poziomu dobrobytu. Z wyników ankiety widać, że tylko 15 procent bydgoszczan bierze udział w konsultacjach społecznych, a to jest bardzo mało. Istotne, na co zwróciłem uwagę, że brakuje dwóch najważniejszych wskazań - edukacyjno-opiekuńczego oraz dostępu do służby zdrowia. Maleje też rola prasy, a wzrasta czerpanie informacji - co zrozumiałe - z mediów społecznościowych.