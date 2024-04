Ważny krok w kierunku rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy podpisał 11 kwietnia umowę z firmą Portico Project Management, która będzie inżynierem kontraktu rozbudowy Filharmonii Pomorskiej.

Inżynier kontraktu budowlanego to zespół specjalistów, który prowadzi inwestycję od przygotowania dokumentacji przetargowej, przez nadzór techniczny i kontrolę jakości robót, po rozliczenia końcowe. Filharmonia Pomorska wybrała w przetargu firmę Portico Project Management z Warszawy.

- Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, to obecnie najważniejszy projekt inwestycyjny w dziedzinie kultury w naszym regionie i jeden z największych w kraju. Wobec pojawiających się w przeszłości niejasności co do źródeł finansowania tej inwestycji chcę wyraźnie powiedzieć, że nie zaniechaliśmy do tej pory żadnego z kroków prowadzących do skutecznej jej realizacji. Dzisiejsza umowa to kolejny, bardzo istotny krok w tym kierunku - zapewnił podczas uroczystości wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski.