WALENTYNKI - życzenia, wierszyki, rymowanki. Walentynki Życzenia SMS. Wierszyki na walentynki

Wyjątkowe życzenia na walentynki

Życzenia na Walentynki dla niej, SMSy na Walentynki dla dziewczyny

Walentynki są po to żeby się całować dotykać aż do uśnięcia pieszczot nie żałować więc nie żałuj miłości nie szczędź czułego słowa Bo inaczej gwiazda szczęśliwa na zawsze się schowa ♥♥♥

Kilka całusów jak muśnięcie motylka, mam ochotę na czułości chwil kilka. Zawsze w Twoje oczy wpatrzony, gdy tylko o Tobie pomyślę, jestem rozmarzony. Spędź dzień ze mną ukochana, czułość będzie trwać do białego rana... Twój ukochany ♥♥♥

WALENTYNKOWE wierszyki, Śmieszne życzenia na Walentynki

O cztery całusy się dziś upomnę, gdy żona się dowie, będzie już po mnie. "Odkurz mieszkanie, idź wyrzuć śmieci...", dzień mija ciężko, lecz czas szybko leci. A gdy wieczorem, słońce już zajdzie, "porządek pójdę zrobić w piwnicy", zejdę dwa piętra, do Ciebie zajdę, żeby zobaczyć Cię bez spódnicy. Twój ukochany sąsiad

Śmieszne życzenia na Walentynki, śmieszne SMSy

Może nie strzelam, jak Messi w siatkę,

Ale do łóżka robię kanapkę.

Do kosza, jak Gortat raczej nie rzucam,

Za to, gdy prosisz śmieci wyrzucam.

Mocno nie biję, jak Artur Szpilka,

Ale odkurzam mieszkanie w chwil kilka.