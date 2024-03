Dzień Kobiet. Poważne i piękne życzenia na Dzień Kobiet 8 marca

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Od tego czasu stał się popularnym świętem, w tym również w Polsce. Z tej okazji warto pamiętać o święcie wszystkich pań i złożyć im życzenia z okazji Dnia Kobiet.

By się spełniły Twoje życzenia, by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło wszystko czego pragniesz by Twoim było.

Może czasem zapominam,

W biegu życia to umyka,

Tysiąc spraw, większa, mniejsza

Lecz dziś to Ty jesteś najważniejsza!