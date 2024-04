Żart na urodziny miasta. Mąż Fordon pisze list miłosny do żony Bydgoszczy...

Żono moja, Bydgoszczy, to ja Twój mąż, Fordon. 19 IV 24. List siódmy

- Nie ma nic gorszego jak mąż zapominający o urodzinach żony. Na szczęście, wśród licznych chorób które mnie trawią, pamięć mam jeszcze dobrą. Kochana żono moja Bydgoszczy, w 678 rocznicę urodzin składam Tobie najcieplejsze życzenia, abyś piękniała, nie wpuszczała się w Kanał i po Brdzie zbyt często nie brodziła. Zauważyłem, że Kościeleckim zrobiłaś dobrze… plac, a teraz do Wolności ci się ckni. Co mam zrobić. Między nami 78 lat różnicy, z czego tylko pół wieku razem, nie dziw, że ciągnie Cię na Rupienicę. Mija kolejny rok razem i przyznam, że i u mnie z wiernością trudniej. Myślę o trójkącie. Wiem, zauważyłaś już, sypnęłaś kasą tej wijącej się po Polsce Wiśle. Jak mnie się ona podoba! Taka świeża, gibka i narowista. W tym roku szczególnie nadobna, bo ledwo w korycie się trzyma. Tak mi się na kolana pcha, że jeszcze całego piachu z nabrzeża nie sprzątnąłem. Rozumiem droga, kochana Bydgoszczu, że ci to wiślane babsko niespecjalnie leży, to i lepiej. Niech leży u mnie. Co ci będzie w oczy właziła. Przydałaby się mała przystań dla Wisły, mały kącik gdzieś koło mostu. Możesz też wpadać, niedaleko masz Toruń, który niby niechętny, ale duże kobiety lubi. Kto wie, może zaiskrzy, jeden festiwal już za nami. No i z trójkąta zrobił się czworokącik: ty, ja, Wisła i festiwalowy Toruń. Czegoż chcieć więcej! Przy okazji zapraszam na moje 600-tne urodziny w lipcu, będę tam gdzie zawsze - nad Wisłą.

- Pomysł narodził się przed laty. Bydgoszcz świętowała, a Fordon zarastał. Skoro on to on, a ona to ona, skojarzenie było szybkie. Mąż i żona. No i poszło. Jak to w związku, "raz śmieszno, raz straszno". Ale na wieki razem. Pamiętam pierwszy list, ludzie się tak śmiali, że w nocy do mnie pisano, skąd taka wyobraźnia. Było grubo, bo pisałem coś w kontekście gdzie Fordon ma punkt G. Nawet to było wycięte w prasie, bo list oczywiście publikowano - opowiada popularny przewodnik. - Takie listy powstają zawsze w temacie, który akurat jest w Fordonie na tapecie. Pierwsze dotyczyły rewitalizacji, kolejne problemów z przebudową. Bydgoszcz jawiła się jako żona, która niezbyt dba o wrażliwego i zaniedbanego męża. Dziś myślimy o porcie, czyli kąciku, w którym może pomieszkiwać nowa miłość - Wisła. Zwrócę uwagę, że Fordon bardzo, ale to bardzo kocha Bydgoszcz. Nie wiem, czy z wzajemnością, ale jak było napisane w którymś z poprzednich listów, Fordon był wzięty nocą i to gwałtem, a potem było to małżeństwo z rozsądku.

Jak wygląda efekt rewitalizacji Starego Fordonu, co się tam zmieniło, jakie piętno odcisnęła na tym miejscu historia - zwłaszcza ta żydowska - będzie można się przekonać przy okazji wycieczki, organizowanej przez SMSF już w sobotę, o godz. 14. Damian "Amon" Rączka poprowadzi z Rynku siódmą edycję spaceru "Fordon bydgoski Kazimierz".