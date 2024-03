Dzień Kobiet: fajne, zabawne, śmieszne i wesołe życzenia SMS i Messenger na 8 marca

8 marca tradycyjnie świętujemy Dzień Kobiet. Przygotowaliśmy dla Was porcję życzeń - wśród nich są śmieszne i poważne, romantyczne i z humorem. Można je wyrecytować przez telefon, wysłać SMS-em albo poprzez Facebook Messengera. Każdy znajdzie coś dla siebie, a do życzeń możecie dołączyć którąś z bezpłatnych grafik lub zdjęć - wybraliśmy je na Dzień Kobiet z bezpłatnego serwisu - ich pobranie nic nie kosztuje. Zachęcamy do skorzystania z naszej publikacji. Nie zapomnijcie o życzeniach na Dzień Kobiet!

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii[potrzebny przypis]. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom. Proponujemy wierszyki, życzenia i rymowanki na Dzień Kobiet:

Dzień Kobiet. Śmieszne, fajne i zabawne życzenia na 8 marca

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy ;)

8 marca Dzień Kobiet. Niech piękne życzenia płyną dla każdej z pań!

Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy, co tylko może. Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości, to, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było!

Dla Ciebie wszystek słońca blask, dla Ciebie niebo pełne gwiazd,

dla Ciebie wszystkie moje sny, dla mnie, kochana, tylko Ty!

Dzień Kobiet. Życzenia z uśmiechem! Święto pań 8 marca!

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.

Dzień Kobiet. Fajne życzenia na 8 marca do wysłania SMS-em lub Messendżerem

Abyś mimo upływu lat nigdy się nie zmieniała, zawsze tryskała energią i by ziściły się wszystkie Twoje plany i marzenia.

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz. Serca, kwiaty, życzenia - bezpłatne ilustracje na Dzień Kobiet

By się spełniły Twoje życzenia, by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło wszystko czego pragniesz by Twoim było. Dla Ciebie wszystek słońca blask, dla Ciebie niebo pełne gwiazd, dla Ciebie wszystkie moje sny, dla mnie, kochana, tylko Ty! Może czasem zapominam,

W biegu życia to umyka,

Tysiąc spraw, większa, mniejsza

Lecz dziś to Ty jesteś najważniejsza! W dniu Twego święta

Nachodzi mnie myśl miła

Twój diabełek prosi i pamięta

Byś zawsze przy mnie była!

Złóż piękne życzenia na Dzień Kobiet

Lilia kwitnie, róża opada,

czerwony tulipan swe płatki składa.

Ja, korzystając z tej sposobności,

życzę Tobie w Dniu Kobiet dużo szczęścia, zdrowia i radości.

Niech Ci życie słodko płynie w każdej chwili i godzinie!

Darmowe grafiki i zdjęcia na Dzień Kobiet

Zdjęcia i grafiki dla pań do życzeń na Dzień Kobiet, 8 marca +20 Zobacz galerię

Tajemnicą jesteś z księgi czarów zbiegłą,

mgłą zaklętą, przez którą nieliczni tylko przejdą.

Kobieto, puchu marny, a nie do zdobycia,

kobieto - ile w tym słowie jest piękna, miłości i życia!

Zabawne życzenia Dzień Kobiet SMS i Messenger

Dziś powinnaś być królową, wypoczywać cały dzień.

Komplementów słuchać dużo, wszystko na skinienie mieć.

Nawet, kiedy spojrzysz w niebo i wypowiesz - tę chce mieć

dzisiaj będziesz miała wszystko, bo to właśnie jest twój dzień! Szczęścia w miłości,

portfela zasobności,

Z pracy satysfakcji,

a na urlopie wielu atrakcji..

Z okazji Dnia Kobiet życzy... W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć, że jesteś dla mnie prawdziwym niebem! Przyjmij życzenia Babo Kochana

od drugiej baby z samego rana.

Niech Twój dzień cały będzie radosny,

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

8 marca. Dzień Kobiet. Zabawne życzenia na Dzień Kobiet

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet

Piękne zdjęcia kwiatów na Dzień Kobiet (bezpłatne)

Świata poza Tobą nie widzę Kochana,

Myślę o Tobie od wieczora do rana,

Marzę, że już zawsze będziesz ze mną

dla mnie jesteś po prostu królewną! Serdeczne życzenia spełnienia marzeń,

Samych pozytywnych w życiu wrażeń,

W pracy postępu, dobrych interesów,

Rajskiej chatki i dzieci gromadki! Siły, odwagi i ambicji w walce o nasze prawa - prawa kobiet.

Wszystkiego dobrego z okazji 8 marca! Moja Pani, dziękuję Ci,

że czynisz ten świat piękniejszym i lepszym...

Wierszyki na Dzień Kobiet. 8 marca. Nie zapomnij o życzeniach!

Z bukietem róż nie mogę przyjść

by złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach Tych myśli

niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

Spełnienia wszystkich marzeń,

zadowolenia z siebie,

radości życiowej

i aby każdy kolejny dzień

był Dniem Kobiet

życzę Wam.... wspaniałe,

niepowtarzalne Panie! W piękny dzień Twojego święta,

Bądź zawsze uśmiechnięta,

Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi,

A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi,

Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij,

I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij. Raz do roku jest taki dzień,

który przemija, jak piękny sen.

Wszystkie kobiety, panie i matki

w dniu tym dostają pachnące kwiatki.

Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,

tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.

Dzień Kobiet. Życzenia, wierszyki i rymowanki

W dniu Twojego Święta dużo zdrówka i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez,

pełni szczęścia jeśli chcesz... Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności, wszelkiej pomyślności

w dniu Święta Kobiet życzy...

8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech ci czas radośnie leci. Bądź jak kwiat róży i jak słońce piękna bądź.

Bo to Dzień Kobiet i pięknych życzeń moc.

Dzień Kobiet. Skorzystaj z naszych propozycji życzeń!

Czekam chyba już wiek cały,

Aby wreszcie ujrzeć Cię.

Móc Cię wreszcie wziąć w ramiona

i powiedzieć "Kocham Cię".

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

lecz w słowach Tych myśli,

niech się spełnią Twe marzenia.

Dużo sukcesów oraz radości,

dużo uśmiechów i spełnienia marzeń,

moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci... 8 marca Dzień Kobiet

więc życzenia składam tobie.

Dużo szczęścia i radości

a w nauce pomyślności.

Miej na ustach uśmiech słodki

w życiu zaś nie doznaj troski.

Dla kobitek, które znam,

ładnych życzeń parę mam.

Zdrowia, szczęścia i miłości,

bukiet kwiatów i słodkości!

Niech się niesie w cały kraj

Dziś dla Pań wszystkiego naj! Z okazji Dnia Kobiet,

życzę Ci dużo zdrowia w szczególności.

Niech uśmiech na twojej twarzy zawsze gości,

a życie nie sprawia trudności i przykrości.

Niech wiatr pieśń niesie Ci radosną,

abyś zawsze czuła się jak wiosna.

Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków,

aby motyle na dłoni Ci siadały

i najskrytsze marzenia spełniały.

Aby ptaki po niebie latały

i Twojego szczęścia szukały.

żeby z Twoich leciały tylko radosne łzy,

tak jak wiosną pachnące bzy.

W trudnych chwilach niech gwiazdy nad Tobą czuwają i właściwą drogę wybrać pozwalają.

One nie pozwolą nigdy Ci zginąć

i żadnego szczęścia nie ominą.

8 marca Święto Kobiet

więc życzenia składam tobie.

Dużo szczęścia i radości

a w nauce pomyślności.

Miej na ustach uśmiech słodki

w życiu zaś nie doznaj troski.

8 marca to Dzień Kobiet. Życzenia dla żon, przyjaciółek i bliskich pań

Nie życzę Ci byś wśród błota

odnalazła bryłkę złota,

lecz życzę Ci byś w ludzkim tłumie

znalazła serce, które Cię zrozumie. Jesteś Boska, jesteś Cudowna, jesteś Wspaniała - istoto Doskonała!

Jesteś moim spełnionym marzeniem.

Jesteś dlatego - lubię, szaleję, kocham, cenię! Najlepsze prezenty na Dzień Kobiet: Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń! W dniu Twojego święta,

Twój chłopak o Tobie pamięta.

Serdeczne składa życzenia,

szczęścia, zdrowia i zadowolenia!

Bądź zawsze szczęśliwa,

Złym losom nieznana,

Uprzejma, czuła, tkliwa,

Przez wszystkich kochana.

Dzień Kobiet. Najlepsze życzenia dla kobiet!

Abyś była uśmiechnięta

w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat,

zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była

i z problemów nic sobie nie robiła. Piosenka, by nie zapomnieć o Dniu Kobiet: By czasu starczyło na wszystko,

szczęście dopisywało mimo wszystko,

w sukcesy obrodziło,

a to co dobre na lepsze się zmieniło.

Leśny wiatr głośno dmucha,

serce szepcze coś do ucha,

a me serce nie z kamienia,

więc przesyła Ci życzenia.

Dzień Kobiet. Śmieszne i fajne życzenia na 8 marca

Dziś powinnaś być królową,

wypoczywać cały dzień.

Komplementów słuchać dużo,

wszystko na skinienie mieć.

Nawet, kiedy spojrzysz w niebo

i wypowiesz - tę chce mieć

dzisiaj będziesz miała wszystko,

bo to jest twój dzień.

