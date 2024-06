Wakacje, czyli także w Bydgoszczy czas porzucania zwierząt. Jaką karę może orzec sąd?

- To są oficjalne dane. Często zdarza się tak, że po przybyciu patrolu, błąkającego się wcześniej w tym miejscu pieska już nie ma – mówi naszej gazecie Piotr Mróz z bydgoskiej Straży Miejskiej.

Nie zawsze jednak tak bywa. Z danych Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy wynika, że od dnia zakończenia roku szkolnego (21 czerwca) do placówki trafiło już siedem psów i kotów. Z kolei municyplani informują o trzech odnalezionych psiakach w tym okresie.

Niedawno w mediach społecznościowych głośno było o pozostawieniu psów przed sklepem Biedronka na bydgoskich Bartodziejach. Placówka była już zamknięta, ciemniało. Na szczęście w tym wypadku wszystko dobrze się skończyło. Starsza pani poszła z pupilami na spacer i o nich... zapomniała. Pomogła interwencja internautów, którzy rozpoznali pieski na zdjęciu. Czworonogi wróciły do właściciela, nie było mowy o celowym porzuceniu.

Policja wyjaśnia przyczyny kolizji autobusu. Co z poszkodowanymi pasażerami?

Przypominamy, że za porzucenie psa lub kota grozi nawet do 3 lat więzienia. Czyn tego typu jest prawnie uznany za znęcanie się nad zwierzęciem. Nie tak dawno opisywaliśmy historię czworonoga, którego właściciel przywiązał do drzewa przy ul. Zamczysko w Bydgoszczy. 27-letni mężczyzna błyskawicznie został namierzony. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze zaproponowanej przez prokuratora: 3-letni zakaz posiadania zwierząt oraz kilkadziesiąt godzin prac społecznych.