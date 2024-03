W szpitalu Biziela w Bydgoszczy otwarto Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej - zdjęcia

Centrum otworzyło swoje drzwi w ub. tygodniu. Korzysta z niego kilka grup chorych. Pierwsza to pacjenci wymagający przetaczania składników krwi.

- To chorzy w zaawansowanych stadiach chorób rozrostowych układu krwiotwórczego - wyjaśnia lek. Wojciech Świstek. - Większość z nich od lat boryka się problem niedokrwistości i często wymagali przetaczania głównie koncentratów krwinek czerwonych. Do tej pory tacy pacjenci trafiali do SOR-ów w różnych szpitalach, gdzie zazwyczaj czekali, niekiedy dość długo na decyzję, czy zostaną przyjęci do szpitala. Potem na oddziale czekali kolejne godziny na składniki krwi. Na tych oddziałach przebywali 1-2 dni, aby otrzymać przetoczenie.