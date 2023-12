W styczniu ruszy rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy. Zobacz wizualizacje

W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część placu przed kościołem. Ustawione zostaną tam nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty.

- Ta część remontu potrwa około 6 miesięcy. Zależy nam, by osoby prowadzące tam działalność gospodarczą jak najszybciej mogły wrócić do pracy – oznajmił na wstępie czwartkowej konferencji prasowej Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszczy. - Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała projekt autorstwa Sylwii Zaremby. Zakup pięciu, nowych pawilonów kwiatowych wziął na siebie ratusz, będziemy je później dzierżawić. O tym, kto zajmie konkretny pawilon, wobec braku kompromisu, zadecydowało losowanie.