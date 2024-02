W Polsce karnawał się kończy. III LO w Bydgoszczy zaprosiło, więc na karnawałową fiestę, ale... do Kadyksu

Wszystko w ramach szkolnego projektu "Hiszpańskie święta - fiestas, jako doświadczenie językowo-kulturowe”. W imprezie pn. Karnawał z Kadyksu w III LO - "Wszak życie to karnawał...” wzięło udział 250 uczniów z klas lingwistycznych. Na wydarzenie zaproszono też młodzież z VI LO w Bydgoszczy.

- Spośród hiszpańskich karnawałów humanistom-lingwistom najciekawszy wydaje się właśnie jego wariant z Kadyksu - pięknego andaluzyjskiego miasta, w którym dzieci od przedszkola przygotowują się do muzyczno-literackich występów satyrycznych, a karnawałem żyje się prawie cały rok - mówi Beata Cieszyńska, nauczycielka języka hiszpańskiego w III LO.

Na początek młodzież z klas III przygotowała po hiszpańsku skecz z motywem karnawałowego “świata na opak”. Na lekcji zaplanowano sprawdzian, więc uczniowie przyszli przygotowani, ale zestresowani. Tymczasem do klasy weszły roztańczone nauczycielki oznajmiając: "No co wy? Dziś nie będzie sprawdzianu, ale karnawał!". Scenkę zakończyły tańce i karnawałowe życzenia.