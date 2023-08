W fordońskim więzieniu kręcono film o harcerkach z celi dla małoletnich [zdjęcia]

- Sceny rekonstrukcyjne i wywiady z trzema bohaterkami tamtych wydarzeń sprzed lat mamy już nagrane. Teraz całość trafiła do montażu. Liczymy, że na początku września film będzie gotowy - mówi Damian Amon Rączka. - Wydarzenie "Jedno Miasto Trzy Kultury" organizujemy od 2016 roku i zawsze przy tej okazji powstaje jakieś dzieło, które ma zostać dla potomnych. W ubiegłym roku był to konkurs na mural "Więzione za wolność", który powstanie na budynku Aresztu Śledczego w Fordonie i na ścianie przy ul. Sikorskiego. Teraz będzie to film dokumentalny o harcerkach.