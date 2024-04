W Bydgoszczy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Trwa rejestracja

Badania wykona LUX MED Diagnostyka w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Zapraszane są panie w wieku od 45 do 74 lat. Badanie w programie można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie i daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Kobiety w tym przedziale wiekowym mogą wykonywać mammografię: co 24 miesiące, jeśli nie miały zdiagnozowanej wcześniej złośliwej zmiany nowotworowej w piersi; co 12 miesięcy, jeśli zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu; co 12 miesięcy, jeśli po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii.