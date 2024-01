To może być rak jelita grubego - nie lekceważ tych objawów. Oto najczęstsze symptomy

Nowotwór jelita grubego - czynniki ryzyka

Jednym z czynników ryzyka pojawienia się nowotworu jelita grubego są uwarunkowania genetyczne. Jeśli w twojej rodzinie występują przypadki raka jelita grubego, warto pójść do specjalisty, poinformować go o tym fakcie i poddawać się regularnym badaniom. Są one szczególnie istotne w przypadku raka jelita grubego, który w początkowej fazie nie daje wyraźnych objawów. Wykrycie nowotworu we wczesnej fazie daje większe szanse na skuteczne wyleczenie. Osoby, które są obciążone genetycznie powinny rozważyć regularne badania przesiewowe.