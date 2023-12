W Bydgoszczy ceny za ogrzewanie na 2024 rok jeszcze nie są znane. Przyłączenie Osowej Góry do miejskiej sieci także wpłynie na rachunki

Na początku 2023 r. duże emocje na Osowej Górze wzbudziły podwyżki czynszu. Niektórzy mieszkańcy otrzymali rachunki wyższe nawet o 400 zł. Ceny za ciepło wzrosły w całej Bydgoszczy, ale na innych osiedlach mniej drastycznie. Jak tłumaczył wówczas KPEC, ok. 85% ciepła dostarczanego do odbiorców w mieście podchodzi z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, 14% z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura, a 1% ze źródła KPEC – ciepłowni opalanej miałem węgla kamiennego na Osowej Górze.

Prace nad przyłączeniem osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej rozpoczęły się w 2018 r. W styczniu, na spotkaniu ze wzburzonymi mieszkańcami Osowej Góry, prezes KPEC zapewnił, że roboty związane z inwestycją zostaną zakończone do końca lutego 2023, a później rozpocznie się proces zmierzający do wyrównania cen za ciepła w Bydgoszczy.