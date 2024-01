W autobusach i tramwajach w Bydgoszczy jest tłok. Pasażerowie chcieliby więcej kursów

– Dla mnie najważniejsze jest zwiększenie (przywrócenie dawnej) częstotliwości kursowania. Tramwaje przynajmniej co 15 minut w dni powszednie. To samo w przypadku autobusów – pisał pan Karol pod artykułem dotyczącym komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. – Częstotliwość kursowania tramwajów w szczycie co 10 minut, a szczyt komunikacyjny po południu powinien trwać od 13.00 do 18.00, a nie od 14.00 do 16.00, co jest już totalną kpiną z pasażera – czytamy w innym komentarzu.

Gdy w październiku 2022 r. wprowadzono cięcia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, kursowanie tramwaju linii nr 1 ograniczono do godzin szczytu, likwidując połączenia weekendowe. Pierwszy skład rusza po godzinie 5, a poranna zmiana kończy się po 9. Po południu tramwaje ruszają po 13:30, a kończą kursowanie po 17 (ostatnie kursy nie jadą jednak na pełnej trasie). Tylko od poniedziałku do piątku nowym mostem wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego jeździ „siódemka”. W tym wypadku kursy rano realizowane są podobnie, ale w drugiej części dnia kończą się przed godz. 17.