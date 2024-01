Nowe mosty nad Brdą w Bydgoszczy otwarte, stary wciąż zamknięty. Tu warto zachować ostrożność

Pod koniec października otwarty został nowy most drogowy pomiędzy Fordońską, a Toruńską, a na początku listopada pierwsze tramwaje (na początku tylko „6”) wjechały na most tramwajowy. W grudniu wprowadzono zmiany, które w większym stopniu polepszyły komfort poruszania się kierowcom oraz pasażerom komunikacji miejskiej. Uruchomiono torowisko na ul. Perłowej i kilka tramwajów zaczęło regularnie kursować nowym mostem. Dodatkowo po obu stronach rzeki zlikwidowano objazdy, przywrócono sygnalizację świetlną i po ponad dwóch latach w pełni przywrócono ruch na ul. Fordońskiej.

W październiku, gdy uruchamiano nowy most drogowy, zamknięto stary obiekt, aby wykonać na nim prace naprawcze oraz przygotować dojazdy do niego z obu stron rzeki. W praktyce oznaczało to, że dla kierowców niewiele się zmieniło. Wcześniej jeździli jednym pasem ruchu w każdą stronę mostem Kazimierza Wielkiego, a po zmianach tak samo poruszali się po nowym obiekcie. W połowie listopada doszło z kolei do uszkodzenia nasypu przy moście Pomorskim, co dodatkowo skomplikowało poruszanie się w tym rejonie miasta.