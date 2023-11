Uwaga, GIF ostrzega przed fałszywym lekiem na cukrzycę! Są ofiary podróbek. Jak rozpoznać oryginał?

Do obrotu na terenie Unii Europejskiej trafiły podróbki leku na cukrzycę, Ozempicu. W Austrii po zażyciu fałszywego Ozempicu hospitalizowano kilka osób. Po wstrzyknięciu fałszywego leku do organizmu, pacjenci dostawali drgawek, wystąpiły objawy hipoglikemii, a w kilku przypadkach konieczna była specjalistyczna pomoc lekarska .

Lek działa odchudzająco i robi furorę w sieci

Ozempic stosowany jest również jako środek na pozbycie się masy ciała. To lek zawierający preparat z semaglutydem, któy sprawia, że organizm człowieka staje się bardziej wrażliwy na insulinę, powoduje obniżenie poziomu glukozy, spowalnia trawienie, hamuje apetyt i sprawia, że czujemy się syci. Po zażyciu lek działa do 24 godzin. Zażywający Ozepmic jedzą mniej, przez co tracą na wadze. Ozempic stał się tak popularny, że materiały wideo oznaczone hasztagiem #ozempic wyświetlono na Tik Toku już 1,3 miliarda razy! Do stosowania tego leku przyznały się m.in. siostry Kardashian, Jeremy Clarkson, czy Elon Musk, który poinformował w serwisie X (dany Twitter), że dzięki niemu zrzucił 13 kg.

Takie są skutki uboczne Ozempic-u

