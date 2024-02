Udało się naprawić jeden z uszkodzonych kotłów elektrociepłowni w Bydgoszczy

- W porozumieniu z bydgoskim dystrybutorem ciepła oraz miastem bezzwłocznie uruchomione zostały wszystkie dodatkowe źródła ciepła i zwiększone moce wytwórcze tak, by mieszkańcy Bydgoszczy w najmniejszym stopniu odczuli niedobory ciepła w sieci. Prace naprawcze są prowadzone w trybie ciągłym, by jak najszybciej przywrócić sprawność urządzeń - informuje Konrad Mróz, rzecznik Grupy PGE. - W niespełna 96 godzin ekipom technicznym udało się całkowicie usunąć awarię jednego z kotłów w Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Kocioł pomyślnie przeszedł próby ciśnieniowe i jest w trakcie uruchamiania. Przewidujemy, że dziś (piątek) ok. 22:00 ciepło zacznie trafiać do sieci. Prace naprawcze przy pozostałych dwóch kotłach przebiegają planowo, ekipy techniczne pracują w trybie ciągłym, by jak najszybciej usunąć uszkodzenia instalacji i włączyć kotły do eksploatacji.