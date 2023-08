Trwa przebudowa ulicy Kromera w Fordonie - droga do szkoły i na basen będzie bezpieczniejsza [zdjęcia]

Co zmieni się po przebudowie ulicy?

Dzięki przebudowie ulicy Kromera poprawi się dojazd do kilkunastu bloków. Stanowi ona również dojazd do Szkoły Podstawowej nr 67, przy której funkcjonuje duża sala sportowo-widowiskowa oraz basen. Z ulicy Kromera korzystają mieszkańcy tzw. górnego tarasu Fordonu (zabudowa m.in. wzdłuż ul. Bieszczadzkiej). W rejonie ul. Jarużyńskiej ulokowano natomiast szereg obiektów rekreacyjnych: boisko orlik, plac zabawa, miasteczko rowerowe. To już kolejny etap przebudowy ul. Kromera na wysokości szkoły podstawowej.