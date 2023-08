Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem

W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną.

Wstęgę na otwarciu przecięły Weronika Maćkowiak i Ewa Parucka z Hali Targowej. W trakcie wydarzenia podkreślano, że życie w obiekcie udało się przywrócić dzięki dobrej współpracy miasta, właściciela, z prywatnym operatorem. Tuż za drzwiami wejściowymi na gości czeka wózek z lodami. Niewiele dalej znajduje się stoisko z alkoholami, gdzie można spróbować mocniejszych trunków. Pierwszego dnia na chętnych na wejściu czekał kieliszek prosecco. Podczas otwarcia obok znajdowała się scena, na której występowali zaproszeni muzycy. Pierwszą osobą, która zaśpiewała w obiekcie była Judyta Wenda. W piątek zaplanowano jeszcze występ duetu Sisenbro i set DJ Awraa. W kolejnych dniach gości muzycznie powitają m.in. Ada Rychwalska i Latin Jazz Band. W centralnej części na parterze oraz na antresoli znajdują się strefy konsumpcyjne, a po bokach boksy restauracyjne.

Wspomnień czar

Na starcie Hali Targowej najdłuższa kolejka ustawiała się do baru Fyrtel. Wiele osób, zanim przystąpiło do konsumpcji, zwiedziło lokal. Dla wielu osób była to sentymentalna podróż, bo pamiętali wizyty w lokalu przy ul. Magdzińskiego z dawnych lat.

– W ogóle nie ma czego porównywać – to był zupełnie inny obiekt. Czego tu kiedyś nie było: ciuchy, różne stoiska, kwiaciarnie, a na dole część spożywcza: mięsa, jajka itd. – wspomina pani Hanna. – To było miejsce, w którym zaopatrywała się cała Bydgoszcz. Mama tu wysyłała mnie zawsze po kwiaty – dodaje pani Małgorzata. – Zapamiętałam ten specyficzny zapach – po prostu tu śmierdziało – śmieje się.

– Jak dla mnie w tym nowym brakuje czegoś starego. Czegoś bydgoskiego, browarów i innych regionalnych produktów, wspomnień. Wspierajmy naszych lokalnych artystów, niech mają tu swoje miejsce lokalni rzemieślnicy czy artyści np. malarze. Są tu stoły i jedzenie, a jest miejsce na więcej – uważają obie panie.

Pod wrażeniem tego jak odrestaurowano halę jest pani Alicja, rodowita bydgoszczanka, która dopytuje, czy otwarta zostanie również część na poziomie -1, która dawniej funkcjonowała. – Jak dla mnie jest tu trochę za głośno, przynajmniej na otwarciu. Poza tym dla wiekowych osób to trochę niewygodne, gdy strefa gastronomiczna znajduje się jedynie na parterze, a brak takich miejsc na górze, gdzie też można usiąść. Ale to dopiero początek, zobaczymy jak to się rozwinie – stwierdza. Otwarcie przyciągnęło jednak mieszkańców Bydgoszczy w różnym wieku, także tych, którzy nie mają prawa pamiętać, że hala tętniła kiedyś życiem. Ruch w pierwszych godzinach był duży – było gwarno i gorąco. Jedni goście wpadają na chwilę, inni zostają na dłużej. Część o otwarciu dowiaduje się przypadkiem, podczas wizyty na Starym Rynku.

– Choć Maju, opowiem ci o tym, co tu kiedyś było – mówi mama, do ok. 10-letniej córki. Razem zsiadają z roweru, by na chwilę zajrzeć do środka. Pod wejściem słychać wiele wielopokoleniowych dyskusji. Starsi mieszkańcy przypominają młodszym o historii obiektu.

– To naprawdę fajne miejsce. Sądzę, że w Bydgoszczy brakowało czegoś takiego. Byliśmy w Warszawie, w Hali Koszyki i Hala Targowa ją przypomina. To świetna propozycja dla osób, które nie do końca wiedzą, na co mają ochotę – mają tu duży wybór lokali – mówi nam pan Bartosz. 27-latek urodził się w Bydgoszczy, ale dawny obiekt pamięta głównie ze wspomnień rodziców.

Kuchnie świata

Gdy już porobiono zdjęcia i zapoznano się z ofertą, można było przystąpić do sprawdzenia oferty gastronomicznej. W HT działają obecnie lokale:

Pizza Corner

The Fry

Burger Park

Odd Dog

Meraki Greek Street Food

Mexicali Taco Bar

Noto Ramen

Dim Sum

Papito Cuban Food

Pasta Miasta

Yaki Maki. Oferta gastronomiczna jest bogata. Serwowane są dania z różnych stron świata. Można spróbować kuchni greckiej, meksykańskiej czy japońskiej. Większość propozycji to w Bydgoszczy nowość, choć znalazło się tu miejsce na sprawdzony przy Gimnazjalnej Burger Park.

Każdy sam musi ocenić czy ceny w hali są na jego kieszeń. Najtańsze frytki belgijskie z dodatkami to koszt 23 zł, a w wersjach rozszerzonych ponad 30. Quesadilla czy tacos to wydatek od 33 do 41 zł. Najtańsza pizza kosztuje 30 zł, a najdroższa 45. Orientalne bułeczki i pierożki z pary to odpowiednio ok. 35 i 32 zł. Na rzemieślniczego hot doga trzeba wydać minimum 28 zł, a ramen o 10 więcej. Hala Targowa będzie otwarta codziennie. Od poniedziałku do czwartku i w niedziele będzie czynna od 12 do 23, w piątki i soboty do 1 w nocy. Na starcie zabrakło planowanych na wcześniej dwóch kawiarni, mediateki bazaru/targu czy lokali handlowo-usługowych (miało być ich 10). Być może zostaną one uruchomione w późniejszym terminie. Na poziomie 1 w strefie gier dostępnych jest ok. 20 automatów o różnym stopniu trudności.

